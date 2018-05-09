Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области 30 лет

Свой тридцатилетний юбилей отметила ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области . Старейшее в России и странах СНГ объединение ветеранов афганской войны начало свою работу весной 88-го года.

Военнослужащие местного гарнизона отправились на войну в Афганистане одними из первых. Сегодня Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области объединяет участников боевых действий в разных частях планеты.

«Привет из солнечного Кабула ». Так начинались письма домой, вспоминает десантник Валерий Блюм. О войне ни слова. Срочную служил в составе знаменитой 103-й воздушно-десантной дивизии. За полтора года войны радиотелефонист Блюм был участником многих операций в горах Афганистана.

Валерий Блюм, ветеран афганской войны:

— На мне была ответственность, я отвечаю за жизнь ребят. Если не будет связи, горы есть горы, если мы потеряемся, нас не будет.

Через горнило афганской войны прошло более полумиллиона советских военнослужащих, погибло свыше 15 тысяч человек.

Маргарита Пунчик, ветеран Афганской войны:

— Без слёз невозможно, не все мы вышли оттуда. Сыну было 12 лет тогда, когда я вернулась, он мою афганскую форму носил целый месяц, во дворе бегал с мальчишкам и не давал её стирать, она была выгоревшая в Афганистане.

Воины вернулись домой, но страна стояла на перепутье. Неоднозначная оценка событий в Афганистане. Развал СССР. У интернационалистов не было и нет ответа на вопрос, почему так случилось.

— Нас отправляли по приказу, мы не выбирали, те, кто отказывался, это были трусы, в Советском Союзе верность присяге была на первом месте. Наша роль, чтобы рассказывать правду об этой войне, чтобы историки не переписывали историю, чтобы подрастающее поколение воспитывалось в духе патриотизма.

Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области объединяет людей чести и долга. Память о тех, кто служил Отчизне, свята.