Архивные фото и важные слова: Киркоров, Зара и другие звезды поздравляют с Днем Победы

Сегодня звезды посвящают важные слова современникам, благодарят ветеранов, вспоминают истории своих семей.

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Праздник объединяющий НАС ВСЕХ! ПОМНИМ! ЧТИМ! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! С ПОБЕДОЙ, Дорогие мои, Хоррошие!», — написал Сергей Безруков.

«Я искала свидетельство о рождении отца. И в архиве нашли вот эту фотографию, моего деда. Я никогда его не видела, он умер от гангрены, пройдя всю войну, после сталинского лагеря… Деда, Спасибо, что Ты Был…», — обратилась Лолита Милявская

«Дедушка Володя, спасибо тебе! Люблю и скучаю. С Днем Победы!», — написала Светлана Бондарчук под старой фотографией.

«Мои. Толкалин Василий Яковлевич умер от тяжелого ранения 26 февраля 1945 года. Место захоронения— братское кладбище от деревни Нойс 1км на Унгельдсвальд. Лес Южная опушка. Могила номер 10. Толкалин Иван Яковлевич. Гвардейская истребительная часть 311, противотанковый артиллерийский полк. Убит 23 ноября 1944 года. Место похорон — лес Южный, 300 метров от деревни Аучи Салдуеского района Латвийской ССР… почти дожили. Почти дошли. Вечная память. С праздником Великой Победы всех», — написала Любовь Толкалина

«С Днем Победы, друзья! Вахно Никонор Корнеевич. Дубовицкая Мария Ивановна», — вспомнила своих родных Лукерья Ильяшенко

Полина Гагарина вспомнила историю своей семьи в рамках проекта, который уже поддержали Лиза Боярская и другие звезды:

«Если бы объявить минуту молчания по каждому погибшему в этой войне, мир бы молчал 50 (!) лет! Эту песню Володи Высоцкого я посвящаю моему отцу и всем живым и мертвым Героям этой страшной войны. Мой отец гвардии майор 45-го авиаполка 16-й водушной армии много сделал для того, чтобы мир был на земле. Слава Героям! С Днем Великой Победы», — написал Александр Буйнов

Филипп Киркоров опубликовал в блоге дочери посвященные этому дню стихи.

«Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Она настолько пронзительна, что еt нельзя преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему…», — процитировала слова Владимира Абрамовича Этуша Симона Юнусова, бабушка очаровательной дочки Тимати

«73— я годовщина со Дня Победы! Пусть слово «война» останется только историей…», — добавила она.

Фото: instagram