Путин: Россия не позволит перечеркнуть подвиг советского народа

Это священный праздник общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти, сказал президент. 73 года назад закончилась Великая Отечественная война. Был положен конец зверствам, бесчинствам и варварству нацистов, повержены преступные планы мирового господства. «И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ», — подчеркнул президент.

"Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать это. Никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму", — заверил Путин.

"Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами", — продолжил глава государства. «Наш народ сражался насмерть», — сказал он. Было сделано поистине невозможное. И никто не думал о себе — в тылу трудились героически ради Родины, ради Победы и женщины, и дети.

"Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов… Каждый рубеж был частью Отечества и потому каждый был самым главным", — сказал президент. В то время было неважно, откуда кто родом, какой национальности или веры. «У всех была одна Родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови», — произнес он.

"9 мая объединяет все поколения историей мужества", — сказал Путин и объявил минуту молчания. «Война — всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедиях двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам „ослепнуть“. За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность», — сказал он.

"Мы понимает всю серьезность этих угроз. Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга, — заявил глава государства. — Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете".

"Нам выпала великая честь быть вашими наследниками… Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее", — обратился к ветеранам Путин. «Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции. Будем и дальше напряженно работать, достигать успехов ради процветания и величия России. И свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут укреплять нас на этом пути», — заключил он.