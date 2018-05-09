Знамя Победы пронесли по площади Революции 

Его несут около 60 человек — волонтеры Победы юнармейцы, участники поисковых и патриотических движений.
Площадь знамени — около 200 квадратных метров. Это точная копия полотнища, которое водрузили на здании Рейхстага в 45-м году.
Акция появилась весной 2016 и объединила более 100 городов России, Абхазии, Белоруссии, Китая, Южной Осетии. Масштабные копии Знамени везли по пяти маршрутам, начинающимся в Архангельске, Бресте, Севастополе, Дербенте и на острове Русском — это олицетворение пяти лучей звезды на Знамени Победы.
В Вологде знамя принял городской Волонтерский Корпус. По площади Революции легендарное полотнище пронесли перед выходом колонны «Бессмертного полка».