Знамя Победы пронесли по площади Революции

Его несут около 60 человек — волонтеры Победы юнармейцы, участники поисковых и патриотических движений.

Площадь знамени — около 200 квадратных метров. Это точная копия полотнища, которое водрузили на здании Рейхстага в 45-м году.