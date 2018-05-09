МИГ-31 впервые пролетят над Волгой в Нижнем Новгороде в День Победы

Об этом сообщил Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, 9 мая две пары самолетов МИГ-31, произведенных на авиазаводе «Сокол», совершат пролет над акваторией реки и поприветствуют нижегородцев и гостей города, в том числе участников акции «Бессмертный полк».