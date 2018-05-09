МИГ-31 впервые пролетят над Волгой в Нижнем Новгороде в День Победы 

Об этом сообщил Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, 9 мая две пары самолетов МИГ-31, произведенных на авиазаводе «Сокол», совершат пролет над акваторией реки и поприветствуют нижегородцев и гостей города, в том числе участников акции «Бессмертный полк».
Как отметил глава региона, участие МИГ-31 в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы — действительно достойное и важное зрелище для региона. «Нижегородская земля дала многое для авиации нашей страны. В годы войны Горьковская область поставила более 16 тысяч самолетов на защиту Родины. До сих пор наш регион остается одним из крупнейших центров авиастроения в России», — подчеркнул Глеб Никитин.