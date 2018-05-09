Нижегородцы ищут обходные пути, чтобы увидеть парад военной техники

Нижегородцы ищут обходные пути, чтобы увидеть парад военной техникиС раннего утра 9 мая нижегородцы съезжаются на площадь Минина и Пожарского, чтобы своими глазами увидеть парад военной техники.

Но проход на площадь открыт только со стороны улицы Варварской, поэтому далеко не все рискуют идти в толпе.

Находчивые жители города ищут более удобные точки обзора. Одна из них — улица Пожарского, которая идет прямо над Зеленским съездом.

Вся техника после парада спускается по этой дороге и нижегородцы получают отличную возможность сделать «эксклюзивные» кадры.