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Нижегородцы ищут обходные пути, чтобы увидеть парад военной техники
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Нижегородцы ищут обходные пути, чтобы увидеть парад военной техники 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородцы ищут обходные пути, чтобы увидеть парад военной техникиС раннего утра 9 мая нижегородцы съезжаются на площадь Минина и Пожарского, чтобы своими глазами увидеть парад военной техники.
Но проход на площадь открыт только со стороны улицы Варварской, поэтому далеко не все рискуют идти в толпе.
Находчивые жители города ищут более удобные точки обзора. Одна из них — улица Пожарского, которая идет прямо над Зеленским съездом.
Вся техника после парада спускается по этой дороге и нижегородцы получают отличную возможность сделать «эксклюзивные» кадры.
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