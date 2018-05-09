Митинг болельщиков хоккейной «Лады» подпортил репутацию Самарской области

Самарскую область включили в рейтинг регионов с пониженной социально-политической устойчивостью. По итогам апреля аналитики фонда «Петербургская политика» присвоили губернии 5 баллов. Это на 0,1 балла больше, чем в предыдущем месяце.

По словам аналитиков, позитивных событие в регионе было больше, чем негативных. В первую группу они включили экономические успехи региона. Это одобрение 19 проектов, претендующих на звание резидентов технопарка «Жигулевская долина», технопарка Самарской области и ООО «Нанотехнологический центр Самарской области» и решение о строительстве завода по производству лодочных моторов, а также 3-е место по уровню развития государственно-частного партнерства.

Особо отметили аналитики и проведение первого тестового матча на стадионе «Самара Арена». Если вам не удалось побывать там, посмотрите наш репортаж. 63.ru следил за событиями на стадионе в режиме онлайн.

В числе негативных событий апреля авторы рейтинга назвали митинг болельщиков ХК «Лада» против исключения команды из Континентальной хоккейной лиги и признание врио губернатора Дмитрием Азаровым «провальным» проекта создания Сергиевской птицефабрики, заложенной в 2013 году и до сих пор не построенной.

— Также заметным событие стало заявление Дмитрия Азарова о намерении участвовать в губернаторских выборах, — подытожили авторы рейтинга.