Актриса Рина Гришина рассекретила верного спутника 

Актриса Рина Гришина опубликовала на своей странице в Instagram фото с любимым путешественником. Оказалось, что он с недавнего времени сопровождает ее по всему миру. «В детстве у нас у всех были какие-то свои тайные символы и талисманы. Потом постепенно многие из нас переставали в них верить, становясь „взрослыми“ и дико „серьезными“, — говорит актриса в своем микроблоге. — В один чудесный солнечный денёк у меня появился Фёстик, мой медедь-путешественник, который побывал со мной в самых разных уголочках земли. Многие могут подумать, что я немножко сумасшедшая, но ребята, актёры вообще не совсем нормальные люди! Человек с нормальной обычной психикой в принципе не может стать актером (смеется). У меня уже есть ответ на комментарии вроде таких: „да тебе просто малыша надо“, „30 лет, а все с игрушкой гуляет“. Но не буду разрушать гармонию своего Инстаграма, ищите ответ в репликах Алисы Рыбкиной (героиня Рины в третьем сезоне „Полицейского с Рублевки“ — прим.), у неё там много прикольных ответов на такие вопросы!»
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Италия показалась актрисе раем. «Хочется запомнить римскую атмосферу, сохранить это ощущение надолго, — пишет Гришина. — Фотографий, боюсь, для этого будет недостаточно. Надеюсь, помогут фильмы. Я собрала те, где действие происходит в Вечном Городе. Буду смотреть или пересматривать… До новой встречи с великолепным Римом. „Ешь, молись, люби“ (как же Джулия Робертс там аппетитно ела пасту, теперь я ее точно понимаю!), „Римские каникулы“ (я их пересмотрю новыми глазами), „Великая красота“ (другая сторона города), „Сладкая жизнь“, „Рим“, „Дорогой дневник“, „Рим, открытый город“, „Похитители велосипедов“. Последние два, конечно, совсем другой Рим, но мне кажется, это только поможет его лучше прочувствовать», — пишет 7days.ru.