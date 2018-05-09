В Молдавии десятки тысяч человек вышли на марш «Бессмертного полка»

КИШИНЕВ , 9 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Десятки тысяч человек, несмотря на прошедший с утра дождь, принимают участие в среду в акции «Бессмертный полк» в молдавской столице. Многокилометровую колонну возглавил президент страны Игорь Додон . Среди участников шествия много молодых людей, которые несут портреты павших в боях родных, красные флаги, георгиевские ленты, некоторые пришли в военной форме советского образца или надели зеленые пилотки, передает корреспондент ТАСС с места события. Участники марша прошли по улицам города к мемориальному комплексу «Вечность», чтобы возложить цветы к Вечному огню и могилам советских воинов.

"Наши ветераны, несмотря на лишения, боролись и воевали за наше будущее. Мы обязаны это помнить и чтить и сделаем все, чтобы быть достойными памяти наших героев. День Победы — наш национальный праздник, и мы никому не позволим его у нас отнять", — сказал глава Молдавии в беседе с ТАСС.

Накануне президент наградил высшей наградой страны — орденом Республики шестерых ветеранов. Под его эгидой в эти дни состоялись десятки акций, приуроченных к празднику, приведены в порядок воинские мемориалы и могилы, активисты общественной организации «Молодая гвардия» навестили ветеранов. Накануне на главной площади столицы республики прошел праздничный концерт, в котором приняли участие народный артист России Олег Газманов и заслуженный артист России Денис Майданов , завершившийся салютом.

По данным правительства Молдавии, в среду на всех мемориальных комплексах страны пройдут церемонии возложения цветов, а все желающие могут бесплатно посетить местные музеи. Ранее правящая Демократическая партия Молдавии призвала граждан отмечать 9 мая и День Победы, и День Европы. Лидер демократов Владимир Плахотнюк объяснил такое решение необходимостью отказаться от разделения страны по геополитическому признаку.

Со своей стороны Додон подверг критике прошлогоднее решение молдавского парламента, которое предусматривает, что 9 мая в стране отмечают два праздника, отметив, что контролирующая парламент и правительство правящая коалиция проевропейских партий приняла это решение из боязни перед западными кураторами. Он указал, что не подписал принятый ими закон, а дипломатическая миссия ЕС в Молдавии оказалась мудрее подопечных ей молдавских политиков и отмечает День Европы 10 мая.

В настоящее время в Молдавии проживает около 1 тыс. ветеранов. Ко Дню Победы правительство страны предоставило им единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч леев (около $600). В годы войны более 400 тыс. уроженцев республики воевали в рядах Красной армии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.