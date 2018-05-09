Толстой: выход США из СВПД говорит об очередном кризисе международного права

Петр Толстой. МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе говорит об очередной волне кризиса в современном международном праве. Такое мнение высказал в среду вице-спикер Госдумы

"Когда кто-то отказывается соблюдать свои международные обязательства, мне кажется, это очередной виток кризиса в современном международном праве", — сказал он ТАСС.

Депутат назвал подобную ситуацию печальной, поскольку, уверен он, «когда правил нет, значит все дозволено, а так быть не должно». «На такой основе нормальный мир построить невозможно», — считает Толстой.

"Посмотрим, как будут развиваться события, не думаю, что мы должны сразу отвечать, надо взять паузу", — заключил политик.