Толстой: выход США из СВПД говорит об очередном кризисе международного права 

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе говорит об очередной волне кризиса в современном международном праве. Такое мнение высказал в среду вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Когда кто-то отказывается соблюдать свои международные обязательства, мне кажется, это очередной виток кризиса в современном международном праве", — сказал он ТАСС.
Депутат назвал подобную ситуацию печальной, поскольку, уверен он, «когда правил нет, значит все дозволено, а так быть не должно». «На такой основе нормальный мир построить невозможно», — считает Толстой.
"Посмотрим, как будут развиваться события, не думаю, что мы должны сразу отвечать, надо взять паузу", — заключил политик.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои «ядерные амбиции». В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.