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СМИ: иранские парламентарии подожгли флаг США и договор СВПД
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СМИ: иранские парламентарии подожгли флаг США и договор СВПД 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 9 мая. Несколько иранских парламентариев подожгли в среду американский флаг и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в знак протеста против решения Вашингтона выйти из этого соглашения. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его сведениям, это произошло утром на открытом заседании парламента. Как информировало агентство Reuters, в парламенте Ирана призвали к «пропорциональному и взаимному» действию от правительства страны в ответ на решение США.
Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.
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