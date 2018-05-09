Новак рассказал, как рынок отреагирует на выход США из СВПД

Александр Новак. Пока нет четкого представления о том, как рынок нефти отреагирует на решение США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но этой реакции следует ожидать, считает и.о. министра энергетики РФ

"Посмотрим, как рынок будет реагировать. Надо понимать, какие конкретные мероприятия будут. Пока трудно сказать", — передает его слова ТАСС

США 8 мая объявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС

Результатом этого стал рост нефти марки Brent до 77 долларов за баррель на торгах 8 мая на бирже ICE в Лондоне. Рост цен на нефть к показателям предыдущих торгов составил 2,8%.