«Деревню партизан» открыли в Уссурийске в День Победы

В городском парке Уссурийска продолжается праздничная программа «Народ-победитель».

Началась программа с ретро-трансляции музыкальных произведений 40-60-х годов XX века. Затем состоялся праздничный концерт с песнями и танцами в исполнении творческих коллективов Уссурийска.

На территории парка организовано несколько тематических площадок. Среди них — «Женщины и война», «О пионерах-героях», «Дети войны», «Деревня партизан». На каждой из площадок можно принять участие в мастер-классах и интерактивах, а также сфотографироваться в специально оформленных фотозонах.

Севастополь, Тематическая площадка «Деревня партизан» представляла собой экспозицию под открытым небом, в которой рассказывается о быте и жизни партизанского движения. Самым значимым объектом этой площадки были ворота с вырезанным в форме звезды указателем по направлениям городов — победителей: Курск Москва и другие.

Денис Мещеряков принял участие в мастер-классе по изготовлению костюма для маскировки. «Было очень весело и необычно, даже и подумать не мог, что раньше солдаты, чтобы их не заметили, цепляли себе на одежду траву и ветки, — рассказал он. — Я также попробовал разобрать и собрать оружие, это оказалось не так уж и легко. Но у меня все получилось».

По мнению горожан, тематическая площадка «Дети — герои Великой Отечественной войны» оказалась самой интересной. Ребята читали стихи и отрывки из произведений о детях участниках войны, знакомились со стендами, на которых представлены истории пионеров героев — и могли испытать свои силы в военной той поры. Кроме того, на площадке прошла акция «Ладошки мира», где желающие на шаблонах в форме ладошек могли написать пожелания ветеранам.

На территории парка повара полевой кухни угощали всех желающих ароматной гречневой кашей с тушенкой, сладким чаем и хлебом.

«Очень вкусная и сытная каша, — отметила Марина Артеменкова. — Мы с мужем на праздновании Дня Победы стараемся всегда ее попробовать, хорошая традиция — готовить солдатскую еду».

Также на улице Володарского в районе входа в городской парк была организована выставка военной техники. Сделать памятное фото рядом смог каждый желающий.

В вечерней программе торжеств запланирован кинопоказ под открытым небом. В 17:30 начнется демонстрация легендарного фильма «Офицеры». Концерт «Победа в сердцах поколений» стартует в 20:00. Перед самым салютом уссурийцы увидят инсталляцию, которую «нарисуют» светом прямо на здании администрации. Праздничный салют начнется в 22:00, передает пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.