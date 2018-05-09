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«Деревню партизан» открыли в Уссурийске в День Победы
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«Деревню партизан» открыли в Уссурийске в День Победы 

Prim.News 1 час назад
В городском парке Уссурийска продолжается праздничная программа «Народ-победитель».
Началась программа с ретро-трансляции музыкальных произведений 40-60-х годов XX века. Затем состоялся праздничный концерт с песнями и танцами в исполнении творческих коллективов Уссурийска.
На территории парка организовано несколько тематических площадок. Среди них — «Женщины и война», «О пионерах-героях», «Дети войны», «Деревня партизан». На каждой из площадок можно принять участие в мастер-классах и интерактивах, а также сфотографироваться в специально оформленных фотозонах.
Тематическая площадка «Деревня партизан» представляла собой экспозицию под открытым небом, в которой рассказывается о быте и жизни партизанского движения. Самым значимым объектом этой площадки были ворота с вырезанным в форме звезды указателем по направлениям городов — победителей: Курск, Севастополь, Москва и другие.
Денис Мещеряков принял участие в мастер-классе по изготовлению костюма для маскировки. «Было очень весело и необычно, даже и подумать не мог, что раньше солдаты, чтобы их не заметили, цепляли себе на одежду траву и ветки, — рассказал он. — Я также попробовал разобрать и собрать оружие, это оказалось не так уж и легко. Но у меня все получилось».
По мнению горожан, тематическая площадка «Дети — герои Великой Отечественной войны» оказалась самой интересной. Ребята читали стихи и отрывки из произведений о детях участниках войны, знакомились со стендами, на которых представлены истории пионеров героев — и могли испытать свои силы в военной той поры. Кроме того, на площадке прошла акция «Ладошки мира», где желающие на шаблонах в форме ладошек могли написать пожелания ветеранам.
На территории парка повара полевой кухни угощали всех желающих ароматной гречневой кашей с тушенкой, сладким чаем и хлебом.
«Очень вкусная и сытная каша, — отметила Марина Артеменкова. — Мы с мужем на праздновании Дня Победы стараемся всегда ее попробовать, хорошая традиция — готовить солдатскую еду».
Также на улице Володарского в районе входа в городской парк была организована выставка военной техники. Сделать памятное фото рядом смог каждый желающий.
В вечерней программе торжеств запланирован кинопоказ под открытым небом. В 17:30 начнется демонстрация легендарного фильма «Офицеры». Концерт «Победа в сердцах поколений» стартует в 20:00. Перед самым салютом уссурийцы увидят инсталляцию, которую «нарисуют» светом прямо на здании администрации. Праздничный салют начнется в 22:00, передает пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.
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