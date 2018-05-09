В ногу с поколением

Константин Воробьёв, Василь Быков, Позднее творчество Юрия Бондарева , где политика возобладала над художественностью, вызывает противоречивые чувства. Его непримиримая позиция убеждённого почвенника тоже будет близка далеко не каждому. Но даже те, кто не разделяют его взглядов и убеждений, не станут отрицать, что огненные страницы прозы Юрия Бондарева с небывалой силой, глубиной и искренностью запечатлели войну во всех её проявлениях — с подвигами и предательствами, любовью и ненавистью, надеждой и смертью. Горькая окопная правда не раз подвергалась огульной критике — сначала советской официозной, позже современной либеральной, но на фоне тяжёлого фронтового быта создавался невероятно точный и всеобъемлющий портрет поколения, сумевшего перенести нечеловеческие испытания, выстоять и победить. Биография Юрия Бондарева созвучна судьбам всего поколения. Он родился 15 марта 1924 года в городе Орске Оренбургской области . Его детство, проходившее сначала на малой родине, а позже в Замоскворечье, было наполнено типичными мальчишескими занятиями тех лет: школа, футбол, коньки, голуби, книги. Повзрослеть будущему писателю, как и всем его сверстникам, пришлось раньше положенного — в 1941 году началась война. Юрий Бондарев принимал участие в строительстве оборонительных укреплений под Смоленском, а, закончив десятый класс, был зачислен в пехотное училище. Учёба заняла всего лишь несколько месяцев, и в октябре 1942 года курсантов отправили под Сталинград. В тяжёлых боях Юрий Бондарев, будучи командиром миномётного расчёта, получил ранение, контузию и обморожение. После недолгого пребывания в госпитале он возвращается на фронт, участвует в форсировании Днепра, освобождает Польшу и Чехословакию. За проявленное мужество будущий писатель награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией ». После войны Юрий Бондарев планировал стать шофёром — отслужив в артиллерии, передвигавшейся на конской тяге, он «страстно завидовал „всяческим колёсам“. Более привлекательной оказывается перспектива поступить в Литературный институт — учебное заведение, готовившее людей почти фантастической профессии — писателей. Переносить свои воспоминания и размышления на бумагу Юрий Бондарев начал в победном 45-м году, будучи курсантом Чкаловского артиллерийского училища. Начинал он с поэзии — наивных подражаний Есенину и Твардовскому. Приёмная комиссия Литературного института стихотворные опыты абитуриента сразу отправила в мусорную корзину, а вот рассказы настолько приглянулись руководителю творческого семинара, писателю Константину Паустовскому , что их автора зачислили без экзаменов. На студенческой скамье Юрий Бондарев учился работать над словом, искать точные образы и метафоры. От Паустовского он усвоил идею, что главное в литературе — сказать своё. Кадр из фильма по роману Юрия Бондарева „Батальоны просят огня“. Фото: 1tv.com Уже в годы учёбы рассказы Юрия Бондарева начали появляться на страницах журналов „Смена“, „Огонёк“, „Октябрь“, а в 1953 году вышел первый авторский сборник „На большой высоте“. Поначалу писателю казалось, что его призвание заключается в создании коротких лиричных новелл. Он, храбро воевавший на фронтах Великой Отечественной, испытывал „боязнь перед пустынной белизной белого листа“. Повести, а тем более романы казались чем-то недосягаемым и вызывали полнейшую неуверенность в собственных силах. Офицеру не пристало отступить перед трудностями, и писатель сумел перебороть в себе страх „перед неощутимым и как бы скрытым потёмками концом работы“. Первая повесть Юрия Бондарева „Юность командиров“ опубликована в 1962 году. За ней последовали другие произведения крупной формы „Батальоны просят огня“, „Последние залпы“, „Горячий снег“, „Тишина“, „Двое“, „Берег“… Каждая книга становилась событием в советской литературе и расходилась внушительным тиражом. Вместе с Бондаревым умы читателей завоёвывала целая плеяда писателей-фронтовиков: Виктор Некрасов Вячеслав Кондратьев . Большинство из них встретили Победу в звании младших офицеров, поэтому критики назвали их произведения „лейтенантской прозой“. Эти писатели стремились показать войну с самого близкого расстояния — взглядом из солдатского окопа. Юрий Бондарев стал одним из ярчайших представителей нового литературного направления. „Все мы вышли из бондаревских „Батальонов…“, — отмечал писатель Василь Быков.

Окопная правда противостояла как клеветническим фальсификациям истории, так и официозной псевдогероике. Многие критики отказывали „лейтенантской прозе“ в статусе художественной литературы, считая её разновидностью мемуаров. Некоторые издания упрекали писателей-фронтовиков в слишком упрощённом изображении подвига — героизм преподносился как нечто обыденное, уступающее по масштабам растиражированным эталонам. Юрия Бондарева в военной прозе привлекало как раз постоянное преодоление солдатом самого себя. Вполне естественные чувства, к которым относится страх смерти, могут порождать трусость, но человек, сумевший с ними справиться, способен на каждодневное мужество — и в этом писателю видится исток героического начала. Кадр из фильма по роману Юрия Бондарева „Горячий снег“. Фото: 1tv.com Автобиографичность тоже свойственна прозе Юрия Бондарева, но в её основе лежит не стремление поделиться собственным жизненным опытом, а желание донести до читателя правду о войне. Тяга к реализму, достоверности — одна из ключевых особенностей творчества писателя. „Действительность выше самой неограниченной, самой гениальной фантазии; в неизмеримом воображении жизни есть всё…“, — утверждал он в одной из миниатюр сборника „Мгновения“. Достоверность важна для Юрия Бондарева не только в отношении фактов и деталей, но и в чувствах, эмоциях и переживаниях — без них изображение войны в литературе превратится в карту со стрелками, обозначающими перемещения войск.

Юрий Бондарев стремился как можно полнее и подробнее рассказать о своём поколении, с которым на протяжении всей жизни испытывал неразрывную связь. Вместе со своими сверстниками он отправился на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с другими писателями-фронтовиками он ворвался в литературу, донося до читателей окопную правду. Сам Юрий Бондарев в одной из статей охарактеризовал свои произведения как искупление долга перед теми, кто не вернулся с войны.

Сейчас, когда одни громкими фальсификациями стремятся принизить значение Победы, а другие — шаблонными лозунгами превратить её в симулякр, окопная правда становится жизненно необходимой. Произведения таких писателей, как Юрий Бондарев, доносят сквозь десятилетия подлинный масштаб общенародной трагедии и силу великого поколения, сумевшего с ней совладать. Военная проза не только стоит на страже прошлого, но и закладывает фундамент для будущего, ведь, как отмечал Юрий Бондарев, писать о войне необходимо, чтобы напомнить разрозненному обществу, „что человек — величайшая ценность данного мира, а его мужество и свобода его — это освобождение от страха, от зла, которое разъединяет людей“.