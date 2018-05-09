В ногу с поколением 

Позднее творчество Юрия Бондарева, где политика возобладала над художественностью, вызывает противоречивые чувства. Его непримиримая позиция убеждённого почвенника тоже будет близка далеко не каждому. Но даже те, кто не разделяют его взглядов и убеждений, не станут отрицать, что огненные страницы прозы Юрия Бондарева с небывалой силой, глубиной и искренностью запечатлели войну во всех её проявлениях — с подвигами и предательствами, любовью и ненавистью, надеждой и смертью. Горькая окопная правда не раз подвергалась огульной критике — сначала советской официозной, позже современной либеральной, но на фоне тяжёлого фронтового быта создавался невероятно точный и всеобъемлющий портрет поколения, сумевшего перенести нечеловеческие испытания, выстоять и победить. Биография Юрия Бондарева созвучна судьбам всего поколения. Он родился 15 марта 1924 года в городе Орске Оренбургской области. Его детство, проходившее сначала на малой родине, а позже в Замоскворечье, было наполнено типичными мальчишескими занятиями тех лет: школа, футбол, коньки, голуби, книги. Повзрослеть будущему писателю, как и всем его сверстникам, пришлось раньше положенного — в 1941 году началась война. Юрий Бондарев принимал участие в строительстве оборонительных укреплений под Смоленском, а, закончив десятый класс, был зачислен в пехотное училище. Учёба заняла всего лишь несколько месяцев, и в октябре 1942 года курсантов отправили под Сталинград. В тяжёлых боях Юрий Бондарев, будучи командиром миномётного расчёта, получил ранение, контузию и обморожение. После недолгого пребывания в госпитале он возвращается на фронт, участвует в форсировании Днепра, освобождает Польшу и Чехословакию. За проявленное мужество будущий писатель награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». После войны Юрий Бондарев планировал стать шофёром — отслужив в артиллерии, передвигавшейся на конской тяге, он «страстно завидовал „всяческим колёсам“. Более привлекательной оказывается перспектива поступить в Литературный институт — учебное заведение, готовившее людей почти фантастической профессии — писателей. Переносить свои воспоминания и размышления на бумагу Юрий Бондарев начал в победном 45-м году, будучи курсантом Чкаловского артиллерийского училища. Начинал он с поэзии — наивных подражаний Есенину и Твардовскому. Приёмная комиссия Литературного института стихотворные опыты абитуриента сразу отправила в мусорную корзину, а вот рассказы настолько приглянулись руководителю творческого семинара, писателю Константину Паустовскому, что их автора зачислили без экзаменов. На студенческой скамье Юрий Бондарев учился работать над словом, искать точные образы и метафоры. От Паустовского он усвоил идею, что главное в литературе — сказать своё. Кадр из фильма по роману Юрия Бондарева „Батальоны просят огня“. Фото: 1tv.com Уже в годы учёбы рассказы Юрия Бондарева начали появляться на страницах журналов „Смена“, „Огонёк“, „Октябрь“, а в 1953 году вышел первый авторский сборник „На большой высоте“. Поначалу писателю казалось, что его призвание заключается в создании коротких лиричных новелл. Он, храбро воевавший на фронтах Великой Отечественной, испытывал „боязнь перед пустынной белизной белого листа“. Повести, а тем более романы казались чем-то недосягаемым и вызывали полнейшую неуверенность в собственных силах. Офицеру не пристало отступить перед трудностями, и писатель сумел перебороть в себе страх „перед неощутимым и как бы скрытым потёмками концом работы“. Первая повесть Юрия Бондарева „Юность командиров“ опубликована в 1962 году. За ней последовали другие произведения крупной формы „Батальоны просят огня“, „Последние залпы“, „Горячий снег“, „Тишина“, „Двое“, „Берег“… Каждая книга становилась событием в советской литературе и расходилась внушительным тиражом. Вместе с Бондаревым умы читателей завоёвывала целая плеяда писателей-фронтовиков: Виктор Некрасов, Константин Воробьёв, Василь Быков, Вячеслав Кондратьев. Большинство из них встретили Победу в звании младших офицеров, поэтому критики назвали их произведения „лейтенантской прозой“. Эти писатели стремились показать войну с самого близкого расстояния — взглядом из солдатского окопа. Юрий Бондарев стал одним из ярчайших представителей нового литературного направления. „Все мы вышли из бондаревских „Батальонов…“, — отмечал писатель Василь Быков.
Окопная правда противостояла как клеветническим фальсификациям истории, так и официозной псевдогероике. Многие критики отказывали „лейтенантской прозе“ в статусе художественной литературы, считая её разновидностью мемуаров. Некоторые издания упрекали писателей-фронтовиков в слишком упрощённом изображении подвига — героизм преподносился как нечто обыденное, уступающее по масштабам растиражированным эталонам. Юрия Бондарева в военной прозе привлекало как раз постоянное преодоление солдатом самого себя. Вполне естественные чувства, к которым относится страх смерти, могут порождать трусость, но человек, сумевший с ними справиться, способен на каждодневное мужество — и в этом писателю видится исток героического начала. Кадр из фильма по роману Юрия Бондарева „Горячий снег“. Фото: 1tv.com Автобиографичность тоже свойственна прозе Юрия Бондарева, но в её основе лежит не стремление поделиться собственным жизненным опытом, а желание донести до читателя правду о войне. Тяга к реализму, достоверности — одна из ключевых особенностей творчества писателя. „Действительность выше самой неограниченной, самой гениальной фантазии; в неизмеримом воображении жизни есть всё…“, — утверждал он в одной из миниатюр сборника „Мгновения“. Достоверность важна для Юрия Бондарева не только в отношении фактов и деталей, но и в чувствах, эмоциях и переживаниях — без них изображение войны в литературе превратится в карту со стрелками, обозначающими перемещения войск.
Юрий Бондарев стремился как можно полнее и подробнее рассказать о своём поколении, с которым на протяжении всей жизни испытывал неразрывную связь. Вместе со своими сверстниками он отправился на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с другими писателями-фронтовиками он ворвался в литературу, донося до читателей окопную правду. Сам Юрий Бондарев в одной из статей охарактеризовал свои произведения как искупление долга перед теми, кто не вернулся с войны.
Сейчас, когда одни громкими фальсификациями стремятся принизить значение Победы, а другие — шаблонными лозунгами превратить её в симулякр, окопная правда становится жизненно необходимой. Произведения таких писателей, как Юрий Бондарев, доносят сквозь десятилетия подлинный масштаб общенародной трагедии и силу великого поколения, сумевшего с ней совладать. Военная проза не только стоит на страже прошлого, но и закладывает фундамент для будущего, ведь, как отмечал Юрий Бондарев, писать о войне необходимо, чтобы напомнить разрозненному обществу, „что человек — величайшая ценность данного мира, а его мужество и свобода его — это освобождение от страха, от зла, которое разъединяет людей“.