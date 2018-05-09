Ещё
«Готовят под строительство городка к ШОС?»: в челябинском бору вырубили десятки сосен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Готовят под строительство городка к ШОС?»: в челябинском бору вырубили десятки сосен 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинцы стали свидетелями вырубки деревьев в бору возле посёлка Мелькомбинат 2. Увидев десятки спиленных деревьев, жители предположили, что площадку расчищают под строительство президентского городка, где должны разместиться делегации саммитов ШОС и БРИКС.
— В бору началась рубка деревьев, — рассказал 74.ru один из читателей. — Видимо, готовят площадку под строительство президентского городка. Можете рассказать, что там происходит?
Глава Центрального района Виктор Ереклинцев уточнил, что вырубка деревьев в бору — это плановые работы по омоложению леса.
— Накануне сотрудники Шершнёвского лесничества проводили на участке бора по дороге к урочищу Монахи санитарную вырубку деревьев, — ответил Виктор Ереклинцев. — Сейчас они вывозят остатки спиленных насаждений. На следующей неделе они приступят к компенсационным высадкам.
Ранее о том, что в Челябинске построят президентский городок для размещения гостей саммитов ШОС и БРИКС, заявила представитель дирекции подготовки саммитов Ирина Чиркова. Но конкретное место строительства до сих пор не определили.
Один из проектов действительно предлагает организовать его на участке возле посёлка Мелькомбинат 2, который находится за ТРК «Родник». Но местные жители выступили против этого проекта. Другой вариант размещения делегаций на время проведения международных мероприятий — посёлок «Терема».
74.ru: последние новости
До Кыштыма и обратно: ко Дню Победы ветеранов-железнодорожников прокатили на ретропоезде «Деньги — каждому третьему»: сколько ветеранов на Южном Урале и как их поддерживают Оператору связи пригрозили штрафом после жалобы южноуральца на рекламу по телефону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке65
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы171
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа111
Киев принял участие в «Бессмертном полке»115
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке270
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение