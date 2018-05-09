«Готовят под строительство городка к ШОС?»: в челябинском бору вырубили десятки сосен

БРИКС. Челябинцы стали свидетелями вырубки деревьев в бору возле посёлка Мелькомбинат 2. Увидев десятки спиленных деревьев, жители предположили, что площадку расчищают под строительство президентского городка, где должны разместиться делегации саммитов ШОС

— В бору началась рубка деревьев, — рассказал 74.ru один из читателей. — Видимо, готовят площадку под строительство президентского городка. Можете рассказать, что там происходит?

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев уточнил, что вырубка деревьев в бору — это плановые работы по омоложению леса.

— Накануне сотрудники Шершнёвского лесничества проводили на участке бора по дороге к урочищу Монахи санитарную вырубку деревьев, — ответил Виктор Ереклинцев. — Сейчас они вывозят остатки спиленных насаждений. На следующей неделе они приступят к компенсационным высадкам.

Ранее о том, что в Челябинске построят президентский городок для размещения гостей саммитов ШОС и БРИКС, заявила представитель дирекции подготовки саммитов Ирина Чиркова . Но конкретное место строительства до сих пор не определили.

Один из проектов действительно предлагает организовать его на участке возле посёлка Мелькомбинат 2, который находится за ТРК «Родник». Но местные жители выступили против этого проекта. Другой вариант размещения делегаций на время проведения международных мероприятий — посёлок «Терема».