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Во Львове вандалы разрисовали ограду Монумента славы
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Во Львове вандалы разрисовали ограду Монумента славы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Полицейские задержали трех человек, которые разрисовали ограду Монумента славы во Львове, сообщила в среду пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
Львовская мэрия в феврале разрешила демонтировать стелу Монумента славы в городе. Власти Львова в конце апреля начали подготовку к демонтажу мемориала победителям нацизма.
По данным ведомства, во вторник вечером полицейские получили информацию, что неизвестные разрисовывают памятник. Прибыв на место, патрульные задержали и доставили в отдел полиции трех человек, которые краской наносили надписи на металлическую ограду.
"Это львовяне в возрасте 19, 21 и 33 лет. Один из них привлекался за мелкое хулиганство. Старший взял вину на себя и получил от участкового админпротокол по статье «Мелкое хулиганство», — говорится в сообщении ведомства.
Монумент славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове.
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