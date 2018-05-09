Северная Корея: итоговый репортаж масштабного путешествия

При посещении этой страны возникают смешанные чувства.

Из-за искаженного представления, навязываемого западными медиа и пропагандой против режима Кимов, ломаются внутренние стереотипы и представление о стране. По большей части от незнания, западное общество испытывает страх к северокорейцам, пытается донести и рассказать невероятные истории из вырванных из контекста вещей.

Везде есть своя правда и своя неправда. Кто-то говорит, что в Северной Корее кромешный ад, кто-то воздерживается от резких комментариев и видит положительные стороны. Я просто показал и рассказал то, что увидел своими глазами, поделился впечатлениями, мыслями и наблюдениями.

Ниже, фотографии, не вошедшие в предыдущие части.

Спасибо, что читали! Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!