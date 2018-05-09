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Северная Корея: итоговый репортаж масштабного путешествия
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Северная Корея: итоговый репортаж масштабного путешествия 

Ридус 2 часа назад
При посещении этой страны возникают смешанные чувства.
Из-за искаженного представления, навязываемого западными медиа и пропагандой против режима Кимов, ломаются внутренние стереотипы и представление о стране. По большей части от незнания, западное общество испытывает страх к северокорейцам, пытается донести и рассказать невероятные истории из вырванных из контекста вещей.
Везде есть своя правда и своя неправда. Кто-то говорит, что в Северной Корее кромешный ад, кто-то воздерживается от резких комментариев и видит положительные стороны. Я просто показал и рассказал то, что увидел своими глазами, поделился впечатлениями, мыслями и наблюдениями.
Ниже, фотографии, не вошедшие в предыдущие части.
Спасибо, что читали! Познавательных вам путешествий и оставайтесь на связи!
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