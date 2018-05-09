100-летний алтайский пограничник возглавил колонну техники времен ВОВ 

100-летний алтайский пограничник Иван Ромашов на ГАЗ-67 возглавил колонну техники времен Великой Отечественной войны в Барнауле.
Иван Андреевич прошел три войны. Во время Великой Отечественной он обеспечил прорыв заставы из окружения, а также в составе подразделений несколько раз участвовал в захвате у противника стратегических позиций в Мурманской области. В бою на хребте Муста-Тунтури пограничники ценой невероятных усилий выполнили задание, а Иван Андреевич водрузил на вершине красный флаг.
9 мая 2018 года по Барнаулу проследовали ГАЗ-67 1943 года выпуска, ГАЗ-М1173 1940 года, ГАЗ-М1 «Молотовец-1», который обслуживал высший командный состав Красной армии, ГАЗ-АА 1936 года выпуска, а также мотоциклы и фронтовой пожарный автомобиль. Замкнул колонну ГАЗ-20, названный в честь Победы над фашистской Германией «Победа». По центральной площади краевой столицы под командованием полковника Сергея Катрашенко также прошли парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Принимал парад полковник Владимир Кульчихин.
Завершила шествие колонна участников акции «Бессмертный полк».