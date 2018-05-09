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Акция «Журавлик надежды» по случаю Дня Победы состоялась в Пекине
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Акция «Журавлик надежды» по случаю Дня Победы состоялась в Пекине 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Школьники России, Китая и стран СНГ в рамках акции «Журавлик надежды» почтили память героев войны, запустив в небо Пекина десятки бумажных журавликов.
"Запуск журавлей в небо — это весточка нашим героям", — сказала в беседе с корреспондентом ТАСС автор идеи Елена Тимофеева. По ее словам, «смысл акции — почтить память воинов и призвать к идее мира во всем мире».
Школьники собрались на территории галереи искусств «Цзиньтай» в парке Чаоян, где 9 мая проходят памятные мероприятия по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С помощью организаторов ребята сложили из бумаги журавлей, разрисовали их и запустили бумажных птиц вместе с символическим салютом из лепестков роз в небо китайской столицы. «Совместное творчество школьников из России, Китая и других стран — это важный момент в построении дружбы между ними», — отметила в беседе с корреспондентом ТАСС глава галереи Жо Хуа.
Подобная акция ранее состоялась в понедельник в уезде Чжанбэй (провинция Хэбэй, Северный Китай) по случаю проведения там церемонии возложения венков к мемориалу советским и монгольским воинам. Более 20 российских и китайских школьников отпустили птиц в небо на белых воздушных шарах — символе мира и чистоты. В пекинском «Журавлике надежды» приняли участие порядка 40 человек.
Центральным событием памятных мероприятий Пекина, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы, стало шествие «Бессмертный полк» и возложение цветов к памятнику китайского скульптора Юань Сикуня «Советский сокол». Официальную часть праздника в китайской столице продолжил концерт при участии российских и китайских творческих коллективов, интерактивный детский квест по тематике Великой Отечественной войны, работа фотовыставки «День Победы», фотоателье «Патефон» и «Полевой кухни», а также вечер памяти, организованный Ассоциацией российских студентов в Пекине. Торжественные мероприятия этого года проводятся при поддержке посольства России в КНР, Русского клуба в Пекине, Координационного совета соотечественников в Китае и музея искусств «Цзиньтай». По оценке организаторов, к ним присоединилось более 400 человек.
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