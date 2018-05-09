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УМВД России по г. Севастополю присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России»
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УМВД России по г. Севастополю присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
О своих дедушках ветеранах Великой Отечественной войны рассказывает инспектор по ОП ОМПО ОРЛС УМВД России по г. Севастополю майор внутренней службы Наталья Юрьевна Латышева:
— В моей семье очень трепетно относятся к празднику Победы. Память о Великой Отечественной войне передается из поколения в поколение. В нашей семье пятеро мужчин выполнили свой долг перед Родиной. Один из них пропал без вести в местах сражений, четверо благополучно вернулись домой. Я горжусь ими.
Мой дедушка Козленко Яков Иосифович, 1919 года рождения. Был призван на срочную службу в Красную Армию в июне 1939 года. Демобилизоваться не успел, война его застала на Украине в Винницкой области. В 1941 году часть, в которой он служил, попала в окружение и была взята в плен. В ходе этапирования в лагерь он вместе с товарищем устроил побег, проделав перочинным ножом отверстие в полу вагона. На побег решились только двое. Местные жители прятали их от фашистов. Так он познакомился со своей будущей женой — моей бабушкой. При первом же удобном случае дедушка ушел к партизанам. В 1944 году партизанские отряды присоединились к действующим войскам, в одном из боев мой дед был тяжело ранен в грудь. Целый год он провел в Грузии в эвакогоспитале. Затем был демобилизован по ранению.
Другой мой дедушка Анкудинов Николай Романович, 1927 года рождения, был призван на службу в 1945 году по исполнении 18 лет и принимал участие в советско-японской войне на Курильских островах (остров Итуруп) в августе — сентябре 1945 года. В общей сложности отслужил в армии 6 лет.
Я хочу выразить свою искреннюю благодарность и уважение тем молодым ребятам, которые 77 лет назад не задумываясь бесстрашно шли в бой, не жалея себя. Низкий Вам поклон. А нас, ныне живущих, поздравляю с праздником Победы!
Я помню! Я горжусь! Служу России!
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