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Празднование Дня Победы началось в Удмуртии
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Празднование Дня Победы началось в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началось празднование 73-й годовщины Великой Победы. Утром состоялось торжественное мероприятие у Вечного огня.
Первые лица республики и местные жители возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы. В 10:00 начался парад, следом по улице Пушкинской пройдет колонна «Бессмертного полка».
9 мая 2018 г. Парад Победы и акция «Бессмертный полк» в Ижевске
Продолжат праздник концерты с песнями военных лет и народные гуляния. Вечером небо раскрасит праздничный салют над акваторией Ижевского пруда.
Жители Ижевска идут к Вечному огню, чтобы возложить цветы. Очередь из желающих заполнила весь сквер. Далее нас ждет парад, Бессмертный полк, массовые гуляния и концерты. В 22.00 — салют #ижевск #деньпобеды #9мая #susnews #susanin
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