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В Ижевске приступили к обработке городских территорий от клещей
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В Ижевске приступили к обработке городских территорий от клещей 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приступили к обработке городских территорий от клещей и грызунов. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе столицы Удмуртской Республики.
«В 2018 году на оказание услуг по санитарной обработке рекреационных зон от клещей и грызунов выделено из городского бюджета 1 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
На эти деньги планируется обработать 624 га от кровососов и 279 га от грызунов.
С 4 по 8 мая специалисты обработали несколько территорий:
— лесной массив, расположенный между улицей Пироговской и проспектом Фалалеева;
— зеленые зоны рек Ярушка и Чемошурка (между улицами 40 лет Победы и Союзной);
— лес, примыкающий к поселку Шунды;
— лесной массив у микрорайона «Новые Парники»;
— лесной участок в районе завода «Нефтемаш»;
— территория, прилегающая к детскому саду в микрорайоне «Новые Парники».
Также от клещей обработали территорию зоопарка Удмуртии.
Всего планируется обработать больше полусотни городских территорий.
«В дальнейшем обработка будет проводиться в зависимости от погодных условий», — отмечают городские власти.
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