В Ижевске приступили к обработке городских территорий от клещей

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске приступили к обработке городских территорий от клещей и грызунов. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе столицы Удмуртской Республики.

«В 2018 году на оказание услуг по санитарной обработке рекреационных зон от клещей и грызунов выделено из городского бюджета 1 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

На эти деньги планируется обработать 624 га от кровососов и 279 га от грызунов.

С 4 по 8 мая специалисты обработали несколько территорий:

— лесной массив, расположенный между улицей Пироговской и проспектом Фалалеева;

— зеленые зоны рек Ярушка и Чемошурка (между улицами 40 лет Победы и Союзной);

— лес, примыкающий к поселку Шунды;

— лесной массив у микрорайона «Новые Парники»;

— лесной участок в районе завода «Нефтемаш»;

— территория, прилегающая к детскому саду в микрорайоне «Новые Парники».

Также от клещей обработали территорию зоопарка Удмуртии.

Всего планируется обработать больше полусотни городских территорий.

«В дальнейшем обработка будет проводиться в зависимости от погодных условий», — отмечают городские власти.