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Путин поздравил жителей России с Днем Победы
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Путин поздравил жителей России с Днем Победы 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Президент России Владимир Путин в среду на Красной площади поздравил жителей страны с Днем Победы и объявил минуту молчания, передает корреспондент РИАМО.
«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим священным для каждой семьи», — сказал Путин.
По его словам, ни одна страна мира не отражала такого нашествия.
Участники парада Победы почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, передает корреспондент РИАМО.
«Девятое мая объединяет все поколения историей мужества. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны Объявляется минута молчания», — сказал Путин.
Парад Победы в Москве традиционно стартовал в 10:00. В параде принимают участие механизированные и пешие колонны, состоится пролет 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
В День Победы в Москве проходит множество массовых мероприятий, главными из которых являются парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках по всему городу.
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