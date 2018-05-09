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Более 300 тысяч уральцев прошли в «Бессмертном полку» на Урале
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Более 300 тысяч уральцев прошли в «Бессмертном полку» на Урале 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Шествие «Бессмертного полка» в городах Урала собрало порядка 300 тысяч человек. Об этом рассказали журналистам организаторы.
Так, в Екатеринбурге в акции поучаствовали 150 тысяч горожан. Несмотря на штормовое предупреждение, люди вышли на улицы с портретами своих родственников. Как рассказал ТАСС один из организаторов, колонна прошла по центру города, люди пели песни военных лет, а вот потанцевать не удалось из-за холодной погоды.
В Тюменской области к «Бессмертному полку» присоединились 140 тысяч жителей. Как сообщил губернатор региона Владимир Якушев,
«В очередной раз мы показали, что сбережение памяти о воинском и трудовом подвиге народа для нас не просто слова. Пламя Вечного огня живет в сердце каждого из нас, придает сил и энергии для новых побед и свершений на благо Отечества», — сказал Якушев.
Шествие «Бессмертный полк» проходит в городах России и за ее пределами уже не первый год. Впервые акция была проведена в 2007 году. В Москве в 2017 году «бессмертный полк» собрал 850 тысяч человек.
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