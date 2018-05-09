Более 300 тысяч уральцев прошли в «Бессмертном полку» на Урале

Шествие «Бессмертного полка» в городах Урала собрало порядка 300 тысяч человек. Об этом рассказали журналистам организаторы.

Так, в Екатеринбурге в акции поучаствовали 150 тысяч горожан. Несмотря на штормовое предупреждение, люди вышли на улицы с портретами своих родственников. Как рассказал ТАСС один из организаторов, колонна прошла по центру города, люди пели песни военных лет, а вот потанцевать не удалось из-за холодной погоды.

«В очередной раз мы показали, что сбережение памяти о воинском и трудовом подвиге народа для нас не просто слова. Пламя Вечного огня живет в сердце каждого из нас, придает сил и энергии для новых побед и свершений на благо Отечества», — сказал Якушев.