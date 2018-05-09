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В Орле к стеле «Орел — город воинской славы» возложили гирлянду Памяти
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В Орле к стеле «Орел — город воинской славы» возложили гирлянду Памяти 

РИА 57 37 минут назад
Фото: РИА 57
Церемония возложения, посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в областном центре сегодня, 9 мая.
В торжествах приняли участие представители власти, депутаты облсовета, поисковики, представители общественных организаций, школьники и студенты. Память павших бойцов орловцы почтили минутой молчания.
Цветы к мемориалу возложили члены Правительства области, региональные и городские парламентарии, представители трудовых коллективов, политических партий, общественных и молодежных организаций, жители и гости г. Орла.
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