В Орле к стеле «Орел — город воинской славы» возложили гирлянду Памяти

Церемония возложения, посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в областном центре сегодня, 9 мая.

В торжествах приняли участие представители власти, депутаты облсовета, поисковики, представители общественных организаций, школьники и студенты. Память павших бойцов орловцы почтили минутой молчания.

Цветы к мемориалу возложили члены Правительства области, региональные и городские парламентарии, представители трудовых коллективов, политических партий, общественных и молодежных организаций, жители и гости г. Орла