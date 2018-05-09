В Москве на Красной площади проходит парад в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ

К присутствующим на торжественном мероприятии обратился верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин

«Мы всегда будем гордиться, что советский народ не прогнулся под жестоким врагом, когда некоторые страны предпочли капитуляцию… ни одна страна мира не отражала такого нашествия», — сказал Путин.

Он отметил, что сегодня руководители ряда государств пытаются исказить историю и поставить под сомнение подвиг советских солдат.

«Подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и Холокоста, сейчас пытаются перечеркнуть и переврать историю. Мы не позволим этого сделать», — заявил президент.