Чиновники обещают открыть детский сад в Нарышкино к сентябрю

По информации пресс-службы правительства со ссылкой на главу администрации Урицкого района Николая Тураева, внутренние ремонтные работы в здании дошкольного учреждения завершены, но не хватает средств на отделку фасада и благоустройство территории.

В настоящее время завершаются торги по определению подрядчика. Строительная компания планирует приступить к работам в ближайшее время. Ремонт должен быть закончен к началу нового учебного года.

Напомним, до закрытия учреждение посещали 160 детей. Детский сад № 1 посёлка Нарышкино начали ремонтировать в 2016 году. То ли не рассчитали средства, то ли были перебои с поставками, но здание долго стояло без крыши, проливаемое дождем, теперь кровля есть, однако малышам здесь еще не место. На завершение капитального ремонта дошкольного учреждения требовалось порядка 17 млн рублей на ремонт фасада, благоустройство территории и др.

В настоящее время ремонт детского сада вошел в план развития муниципального образования, поддержанный большинством местных жителей.

В бюджет 2018 года уже внесены поправки в части увеличения ассигнований на решение социальных проблем в сумме более 114 млн рублей. В рамках проекта будет произведен ремонт в 20 муниципальных образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе правительства.

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