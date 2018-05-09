В Казани частично закрываются улицы Гвардейская и Парковая

Улица Гвардейская в районе дома №52 (перед мостом) будет частично закрыта с 9 до 20 мая. Это связано с устройством заезда к жилому комплексу «Садовое кольцо», сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани

Также с 10 по 31 мая частично закрывается для проезда транспорта на ул. Парковой, на участке от дома №11 до ул. Окружная. Это связано с ремонтом дороги.

Автомобилистам рекомендуется следовать требованиям временных дорожных знаков. Полностью список улиц, подлежащих ремонту в этом году, смотрите здесь.

Список ремонта дворов в Казани на 2018 году мы публиковали здесь.