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В Казани частично закрываются улицы Гвардейская и Парковая
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В Казани частично закрываются улицы Гвардейская и Парковая 

АиФ Казань 43 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Улица Гвардейская в районе дома №52 (перед мостом) будет частично закрыта с 9 до 20 мая. Это связано с устройством заезда к жилому комплексу «Садовое кольцо», сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
Также с 10 по 31 мая частично закрывается для проезда транспорта на ул. Парковой, на участке от дома №11 до ул. Окружная. Это связано с ремонтом дороги.
Автомобилистам рекомендуется следовать требованиям временных дорожных знаков. Полностью список улиц, подлежащих ремонту в этом году, смотрите здесь.
Список ремонта дворов в Казани на 2018 году мы публиковали здесь.
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