Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу перекрестился перед тем, как выехать на Красную площадь для того, чтобы принять Парад Победы и начать затем объезд военных.

Парад в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10 часов утра на Красной площади в Москве

Военнослужащих, ветеранов и граждан России поздравил Президент России Владимир Путин

В этом году по Красной площади пройдет в том числе несколько новейших образцов военной техники.

В том числе — истребители Су-57, боевые машины поддержки танков «Терминатор», боевые роботы и беспилотники.