Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу перекрестился перед тем, как выехать на Красную площадь для того, чтобы принять Парад Победы и начать затем объезд военных.
Парад в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10 часов утра на Красной площади в Москве.
Военнослужащих, ветеранов и граждан России поздравил Президент России Владимир Путин.
В этом году по Красной площади пройдет в том числе несколько новейших образцов военной техники.
В том числе — истребители Су-57, боевые машины поддержки танков «Терминатор», боевые роботы и беспилотники.