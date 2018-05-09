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Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы
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Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перекрестился перед тем, как выехать на Красную площадь для того, чтобы принять Парад Победы и начать затем объезд военных.
Парад в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10 часов утра на Красной площади в Москве.
Военнослужащих, ветеранов и граждан России поздравил Президент России Владимир Путин.
В этом году по Красной площади пройдет в том числе несколько новейших образцов военной техники.
В том числе — истребители Су-57, боевые машины поддержки танков «Терминатор», боевые роботы и беспилотники.
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