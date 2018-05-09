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Тест советской атомной торпеды: видео
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Тест советской атомной торпеды: видео 

Don't Panic 48 минут назад
Фото: Don't Panic
После испытаний первой советской атомной бомбы ядерное оружие превратилось в настоящую одержимость ученых СССР. Больше всего проектом был увлечен великий Сахаров: помимо знаменитой царь-бомбы, испытанной на Семипалатинском полигоне, он разработал и атомную торпеду Т-5. Вернее, первая торпеда получила маркировку Т-15. Ее испытания прошли эффектно, но не слишком эффективно: из 10 целей затонули 3.
Султан встал мгновенно и застыл, за исключением верхней части, где, не спеша, стала образовываться грибовидная шапка. Столб от внутреннего свечения был белый-пребелый. Такой белизны я никогда не видел. Казалось, что столб воды поставлен навечно, вышел джинн из бутылки и замер, не зная, что делать дальше — вице-адмирал Е. А. Шитиков
А вот два года спустя уже усовершенствованная Т-5 одним взрывом утопила все 6 кораблей.
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