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В поселке Ленино появилась новая модульная автостанция
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В поселке Ленино появилась новая модульная автостанция 

РИА Новости Крым 36 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. В поселке Ленино торжественно открыли модульную автостанцию — третью в Крыму, установленную ГУП «Крымавтотранс», сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма. В ведомстве назвали это долгожданным событием. Прежде жители поселка ожидали автобус под навесом, который не защищал от непогоды, а сотрудники автостанции ютились в небольшом помещении.
В новом здании автостанции площадью 60 кв м находится зал ожидания, оборудованный скамейками и кондиционером, зона билетных касс и диспетчера, а также открытая зона WI-FI для пользования пассажирам.
Заместитель директора по организации пассажирских перевозок ГУП РК «Крымавтотранс» Александр Мещеряков отметил, что подобные автостанции могут установить и в других поселках полуострова.
"Это уже третья модульная автостанция за полгода, которую «Крымавтотранс» открыл, и даю вам обещание, что не последняя, конечно, не без помощи муниципальных образований в плане выделения земли для этих целей", — отметил Мещеряков.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, две новые модульные станции в этом году заработали в пгт Октябрьское Красногвардейского района и в городе Белогорске.
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