В поселке Ленино появилась новая модульная автостанция

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 мая — РИА Новости Крым . В поселке Ленино торжественно открыли модульную автостанцию — третью в Крыму, установленную ГУП «Крымавтотранс», сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма. В ведомстве назвали это долгожданным событием. Прежде жители поселка ожидали автобус под навесом, который не защищал от непогоды, а сотрудники автостанции ютились в небольшом помещении.

В новом здании автостанции площадью 60 кв м находится зал ожидания, оборудованный скамейками и кондиционером, зона билетных касс и диспетчера, а также открытая зона WI-FI для пользования пассажирам.

Заместитель директора по организации пассажирских перевозок ГУП РК «Крымавтотранс» Александр Мещеряков отметил, что подобные автостанции могут установить и в других поселках полуострова.

"Это уже третья модульная автостанция за полгода, которую «Крымавтотранс» открыл, и даю вам обещание, что не последняя, конечно, не без помощи муниципальных образований в плане выделения земли для этих целей", — отметил Мещеряков.