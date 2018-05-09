Президент Кыргызстана Соорнбай Жээнбеков встал в «Бессмертный полк»

Акция памяти. В Бишкеке проходит «Бессмертный полк». На улицы города с фотографиями дедов и прадедов вышли около 50 тысяч человек. Марш возглавил президент Кыргызстана Соорнбай Жээнбеков, он несет фото деда Жээнбека Пирназарова, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.

Десятки тысяч граждан Кыргызстана 9 мая принимают участие в шествии «Бессмертного полка». В строю не только жители крупных городов, но и небольших селений. Марши проходят в южной столице Оше и отдаленном горном городе Нарын . В Бишкеке по улице Советской люди идут уже больше часа. У каждого фотографии отцов, прадедов или родственников.

Чтобы принять участие в марше и с гордостью пронести портрет деда, к месту сбора участники пришли заранее. Это пятый парад «Бессмертного полка» в Бишкеке. Колонна растянулась на четыре километра.

Впервые марш возглавил глава государства. Президент Соронбай Жээнбеков крепко держит фотографию без вести пропавшего деда Жээнбека Пирназарова.

«Сегодня день священный. Наши деды и прадеды принесли мир и спокойствие потомкам. Мы всегда будем помнить и чтить их память», — сказал глава государства.

Самому младшему в колонне — несколько месяцев, старшему — за 90. Рядом дежурят бригады «Скорой помощи».

«Мой дед достоин парада! Я не мог его не привезти. Я на работе, он рядом. Дедушка воевал в Японии », — говорит водитель скорой помощи.

«Мы сегодня не могли не прийти. Неделю готовились. Внуки счастливы, они уже все знаю, все ради них делается», — говорит женщина.

На каждом перекрестке к шествию присоединяются новые участники. В одной колонне кавалеристы, стрелки и разведчики. Многие не успели дожить и до первого парада Победы. Вместо них сегодня идут дети и внуки.

Сотни, тысячи портретов. Хочется прочесть все имена и фамилии, каждому фронтовику заглянуть в глаза, поблагодарить. В колонне есть и такие таблички — рамка, на ней фамилия и ниже дата рождения и смерти, фото не сохранилось.

Из Кыргызстана ушли на фронт 360 тысяч солдат. Половина не вернулись домой. Более 80 тысяч пропали без вести. Работы по поиску данных о них продолжается до сих пор.

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