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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прошел с «Бессмертным полком»
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прошел с «Бессмертным полком» 

360tv.ru 48 минут назад
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке, сообщил сайт «Спутник. Кыргызстан». Участники акции прошли по проспекту Байтик Баатыра/Абдрахманова до площади Победы.
Марш начался в 10.00 по местному времени — в Москве в это время было семь часов утра. Учитывая участие президента в акции, были обеспечены повышенные меры безопасности. На время следования колонны улицы были перекрыты для движения транспорта. На улицах по пути следования колонны дежурили около тысячи сотрудников правоохранительных органов. Участников шествия сопровождали бригады Центра экстренной медицины. Глава государства шел с фотографией деда — Жээнбека Пирназарова.
«Бессмертный полк» прошел по Бишкеку в пятый раз. В прошлом, 2017 году в акции приняли участие более 30 тысяч человек. В этом году ожидается, что шествием по улицам Бишкека пройдут не менее 50 тысяч участников.
9 мая все локомотивы на сети РЖД ровно в полночь по местному времени дадут «Гудок Победы». Кроме того, на крупнейших вокзалах страны проедут ретропоезда и состоятся более 200 мероприятий.
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