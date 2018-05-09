Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прошел с «Бессмертным полком»

Марш начался в 10.00 по местному времени — в Москве в это время было семь часов утра. Учитывая участие президента в акции, были обеспечены повышенные меры безопасности. На время следования колонны улицы были перекрыты для движения транспорта. На улицах по пути следования колонны дежурили около тысячи сотрудников правоохранительных органов . Участников шествия сопровождали бригады Центра экстренной медицины. Глава государства шел с фотографией деда — Жээнбека Пирназарова.

«Бессмертный полк» прошел по Бишкеку в пятый раз. В прошлом, 2017 году в акции приняли участие более 30 тысяч человек. В этом году ожидается, что шествием по улицам Бишкека пройдут не менее 50 тысяч участников.