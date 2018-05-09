Стивен Сигал стал почетным зрителем военного парада на Красной площади. Фото

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал вместе с женой присутствует среди почетных зрителей и гостей военного парада в Москве на Красной площади. Фотографии с торжеств по случаю 9 Мая опубликовал «360».

Судя по снимкам, он одет в черный френч китайского стиля. Собравшиеся гости фотографировались с ним, когда он пробирался к трибунам.

Голливудская знаменитость прибыл в Москву, чтобы увидеть парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как известно, у Сигала уже есть российское гражданство. Он получил паспорт в ноябре 2016 года.