Шествие «Бессмертного полка» на острове Ольхон на Байкале возглавил единственный ветеран

ИРКУТСК , 9 мая. / ТАСС /. Около 500 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», состоявшейся в честь Дня Победы в поселке Хужир на байкальском острове Ольхон. Шествие там возглавил единственный ветеран-ольхонец 96-летний Алексей Васильевич Копылов, сообщили в ассоциации предпринимателей Ольхона.

"Бессмертный полк" прошел сегодня в Хужире от здания администрации по центральной улице до памятника солдатам. Возглавил шествие уже традиционно наш ветеран — он у нас один — Алексей Васильевич Копылов. Во главе колонны он проследовал на советском военном автомобиле ГАЗ-67 с открытым кузовом", — рассказала председатель ассоциации предпринимателей Ольхона Регина Ходоева.

Копылов участвовал в боевых действиях за взятие Кёнигсберга (сейчас Калининград ). Имеет орден Отечественной войны II степени. Военный «газик» 1943 года выпуска много лет использовался на острове для под собственные нужды его владелец, местный умелец Иннокентий Рудых, но потом «решил изъять из хозяйства, немного переоборудовал специально под парад и теперь использует только в День Победы», пояснила Ходоева.

По ее словам, акция «Бессмертный полк» пользуется на Ольхоне большой популярностью. Из 1700 местных жителей в ней приняли участие около 500, причем с портретами родственников приехали в Хужир в том числе и жители отдаленных деревень на острове. После шествия и праздничного митинга ольхонцев ждала полевая кухня, а для ветерана и 57 проживающих на Ольхоне детей войны местные предприниматели устроили в этом году чаепитие в одном из кафе.

Подарки им вручили в фирменных ольхонских авоськах, разукрашенных школьниками ко Дню Победы. Эти холщевые сумки недавно стали активно внедряться местными жителями вместо полиэтиленовых пакетов, которые сильными байкальскими ветрами разносятся по заповедным территориям, нанося урон экосистеме острова.

В ближайшее время ольхонские предприниматели приступят к созданию на острове аллеи памяти «Ольхон в лицах». «Через этот проект мы хотим почтить память не только ветеранов, которые были призваны с острова на войну, но и тех, кто в тылу вносил свой вклад в общее дело Победы. Это учитель местный школы Николай Михайлович Ревякин, создавший на Ольхоне известный далеко за пределами региона краеведческий музей, директор ольхонского рыбзавода Степан Степанович Козулин и многие другие ольхонцы», — отметила Ходоева.