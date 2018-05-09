Ещё
В Севастополе в День Победы почтили память защитников городов-героев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Севастополе в День Победы почтили память защитников городов-героев 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Власти города и командование Черноморским флотом перед началом торжественного парада возложили венки и цветы к мемориалу героической обороны Севастополя и городов-героев.
В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, глав законодательного собрания Екатерина Алтабаева, командующий ЧФ адмирал Александр Витко и другие.
Цветы в частности возложили к каждому мемориалу городов-героев: Севастополь, Москва, крепость Брест, Ленинград, Киев, Сталинград, Одесса, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Смоленск, Мурманск.
"Я хочу поздравить наших дорогих ветеранов с великой Победой. За тот мир и счастье, которые они нам принесли. Мы будем верны их традициям и их подвигам, будем защищать нашу родину", — сказал после церемонии Витко.
С Днем Победы и одновременно с 74-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков поздравила горожан глава заксобрания Екатерина Алтабаева.
"Мне хочется севастопольцев и всех ветеранов поздравить с нашим настоящим двойным праздником — великим Днем Победы и днем освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков", — сказала Алтабаева.
РИА Новости: последние новости
День Победы на ТВ: парад на Красной площади и фильмы о войне Возвращение памятников и фронтовые песни: Узбекистан отмечает День Победы Лагерь в суздальском монастыре: как в СССР содержали военнопленных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке212
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа75
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»146
«Уговаривают не носить ордена»68
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Видео
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение