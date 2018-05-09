В Севастополе в День Победы почтили память защитников городов-героев 

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Власти города и командование Черноморским флотом перед началом торжественного парада возложили венки и цветы к мемориалу героической обороны Севастополя и городов-героев.
В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, глав законодательного собрания Екатерина Алтабаева, командующий ЧФ адмирал Александр Витко и другие.
Цветы в частности возложили к каждому мемориалу городов-героев: Севастополь, Москва, крепость Брест, Ленинград, Киев, Сталинград, Одесса, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Смоленск, Мурманск.
"Я хочу поздравить наших дорогих ветеранов с великой Победой. За тот мир и счастье, которые они нам принесли. Мы будем верны их традициям и их подвигам, будем защищать нашу родину", — сказал после церемонии Витко.
С Днем Победы и одновременно с 74-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков поздравила горожан глава заксобрания Екатерина Алтабаева.
"Мне хочется севастопольцев и всех ветеранов поздравить с нашим настоящим двойным праздником — великим Днем Победы и днем освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков", — сказала Алтабаева.