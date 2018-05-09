В Севастополе в День Победы почтили память защитников городов-героев

СЕВАСТОПОЛЬ , 9 мая — РИА Новости . Власти города и командование Черноморским флотом перед началом торжественного парада возложили венки и цветы к мемориалу героической обороны Севастополя и городов-героев.

"Я хочу поздравить наших дорогих ветеранов с великой Победой. За тот мир и счастье, которые они нам принесли. Мы будем верны их традициям и их подвигам, будем защищать нашу родину", — сказал после церемонии Витко.

С Днем Победы и одновременно с 74-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков поздравила горожан глава заксобрания Екатерина Алтабаева.

"Мне хочется севастопольцев и всех ветеранов поздравить с нашим настоящим двойным праздником — великим Днем Победы и днем освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков", — сказала Алтабаева.