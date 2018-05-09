Более 100 байкеров принимают участие в мотопробеге, который стартовал под Псковом

ПСКОВ , 9 мая. / ТАСС /. Более 100 псковских байкеров принимают участие в мотопробеге, посвященному 73-й годовщине Великой Победы, который стартовал рано утром под Псковом. Об этом сообщил ТАСС организатор акции Валерий Малышев.

"В прошлом году участников было не очень много, порядка 50 мотоциклов всего лишь. Сегодня — более 100 мотоциклистов. Мы проедем 90 км до поселка Печоры, там примем участие в митинге", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по пути следования мотоциклисты почтут память павших воинов и возложат цветы к братским могилам в деревнях региона. «На подъезде к Печорам колонну мототехники возглавит ЗИЛ-157 из коллекции ретротехники в деревне Тешевицы», — сказал Малышев.

По словам байкеров, цель мотопробега — не допустить искажения фактов военной истории страны. «Здесь участвуют люди возраста в среднем 30 лет, у которых тоже есть дети. Мы проводим мотопробег, чтобы не было никакой путаницы в истории, в том, кто победил в войне. Поддерживаем эту тему в памяти населения и заодно приносим радость оставшимся в живых ветеранам», — резюмировал организатор мотопробега.