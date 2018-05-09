Не надо вспоминать о Сталине

Нет никакого противоречия в том, что 8 Мая — День Памяти, а 9 Мая — День Победы! В Европе свои традиции, у нас — свои. В конце концов, не они освободили Мир от фашистской чумы, так почему же мы должны под них подстраиваться? Более того, если сегодня День примирения, то откуда же столько агрессии и ненависти?

Еще раз. Я не против Дня Памяти, но не забирайте у меня День Победы. Я его все равно не отдам!

И не надо рассказывать про совок, ряженых, изверга Сталина и коммунистические ужасы.

Наши дедушки воевали не за них. Они воевали за свою землю, за свою страну, своих жён, детей, матерей. И за то, чтобы никогда и нигде на планете Земля больше не было проявления фашизма…. Никогда!

И они, ценой своей жизни, сделали все, что могли. Несмотря ни на что, и вопреки всему, они сделали все, что могли! И даже больше.

А вот мы, современное поколение, по-моему, не дорабатываем…