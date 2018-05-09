Ещё
Не надо вспоминать о Сталине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не надо вспоминать о Сталине 

ИноСМИ 49 минут назад
Фото: ИноСМИ
Нет никакого противоречия в том, что 8 Мая — День Памяти, а 9 Мая — День Победы! В Европе свои традиции, у нас — свои. В конце концов, не они освободили Мир от фашистской чумы, так почему же мы должны под них подстраиваться? Более того, если сегодня День примирения, то откуда же столько агрессии и ненависти?
Еще раз. Я не против Дня Памяти, но не забирайте у меня День Победы. Я его все равно не отдам!
И не надо рассказывать про совок, ряженых, изверга Сталина и коммунистические ужасы.
Наши дедушки воевали не за них. Они воевали за свою землю, за свою страну, своих жён, детей, матерей. И за то, чтобы никогда и нигде на планете Земля больше не было проявления фашизма…. Никогда!
И они, ценой своей жизни, сделали все, что могли. Несмотря ни на что, и вопреки всему, они сделали все, что могли! И даже больше.
А вот мы, современное поколение, по-моему, не дорабатываем…
ИноСМИ: последние новости
Путин играет с огнем, а обжечься можем мы все Миллиарды рублей «Свидетелей Иеговы» попали в руки Кремля. Легально «Война-продолжение». Героические финны сражались с танковой державой СССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке207
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа75
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»144
«Уговаривают не носить ордена»65
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине1138
Видео
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение