Парад Победы прошел на площади им. Куйбышева в Самаре 

Фото: ТРК «Губерния»
В 2018 году участие в нем приняли тысячи жителей Самарской области. На площади им. Куйбышева в Самаре прошел Парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году участие в нем приняли тысячи жителей региона. Почетные места на трибунах заняли ветераны ВОВ. По самой большой площади Европы под Государственным флагом РФ и Знаменем Победы промаршировали 27 воинских расчетов, 67 единиц исторической и современной военной техники, колонну которой открыл легендарный танк Т-34. В шествии приняли участие отряды юнармейцев, подразделения МЧС и полиции. В небо над Самарой поднялась авиация. Продолжили Парад участники акции «Бессмертный полк». Напомним, в прямом эфире трансляцию парада показала ТРК «ГУБЕРНИЯ». Повтор можно увидеть сегодня, в 19:20, на нашем телеканале.
Фото: ТРК «Губерния»