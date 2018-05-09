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Парад Победы прошел на площади им. Куйбышева в Самаре
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Парад Победы прошел на площади им. Куйбышева в Самаре 

ТРК Губерния 55 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Фото: ТРК «Губерния»
В 2018 году участие в нем приняли тысячи жителей Самарской области. На площади им. Куйбышева в Самаре прошел Парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году участие в нем приняли тысячи жителей региона. Почетные места на трибунах заняли ветераны ВОВ. По самой большой площади Европы под Государственным флагом РФ и Знаменем Победы промаршировали 27 воинских расчетов, 67 единиц исторической и современной военной техники, колонну которой открыл легендарный танк Т-34. В шествии приняли участие отряды юнармейцев, подразделения МЧС и полиции. В небо над Самарой поднялась авиация. Продолжили Парад участники акции «Бессмертный полк». Напомним, в прямом эфире трансляцию парада показала ТРК «ГУБЕРНИЯ». Повтор можно увидеть сегодня, в 19:20, на нашем телеканале.
Фото: ТРК «Губерния»
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