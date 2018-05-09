В Дмитровском районе Московской области полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Сотрудники МВД России поздравили ветеранов с Днем Победы

Сотрудники Югорской полиции поддержали всероссийскую патриотическую акцию МВД России «Я помню! Я горжусь! Служу России!»

В Приморском крае полицейские и общественники приняли участие во всероссийской акции «Лес Победы»