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В Дмитровском районе Московской области полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк»
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В Дмитровском районе Московской области полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники УМВД России по Дмитровскому району совместно с членами Совета ветеранов и Общественного совета присоединились к акции «Бессмертный полк». Акция прошла на базе Куликовской средней школы при содействии сотрудников Военно-патриотического объединения«Юный разведчик». Мероприятие началось с торжественной линейки, на которой детские коллективы показали театральные и танцевальные номера, поставленные на песни времен Отечественной Войны. Дети отдали дань памяти жителям села Куликово, павшим во время военных действий и воинам, которые выполняя приказ, исполняли свой интернациональный долг, проявляя мужество и стойкость. После минуты молчания в память об ушедших была развернута двенадцатиметровая Георгиевская лента, сшитая руками ребят Куликовской средней образовательной школы. Школьники возложили цветы к мемориальным доскам с именами погибших на фронте и в тылу. В завершение мероприятия сотрудники правоохранительных органов вместе с ветеранами возложили корзины с цветами к Стеле, почтив память павших солдат на полях сражений за свободу и независимость нашей Родины.
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