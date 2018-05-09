Дмитрий Кузин поздравил нижегородцев с Днем Победы

Генеральный директор ГК «Кварц», депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Кузин поздравил нижегородцев с Днем Победы:

«Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Давайте вспомним с благодарностью наших дедов и прадедов, которые великим ратным трудом отвоевали для нас это чистое небо, этот весенний ветер, это яркое солнце.

Давайте вспомним и поклонимся тем, кто ковал оружие Великой Победы; всем, в чьей жизни и судьбе война оставила свой неизгладимый след.

Пусть гордость за нашу свободную Родину будет жить в каждом из нас. Пусть мир и покой всегда царят в нашей стране, в наших домах и семьях!

С праздником!»