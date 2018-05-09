iOS 11.4 убережет iPhone от взлома спецслужбами

Функция отключения порта Lightning на iPhone, чьи владельцы не вводили пароль дольше семи дней, обнаруженная в бете iOS 11.3, но исчезнувшая из финальной сборки, дебютирует с релизом iOS 11.4. Об этом узнали эксперты Elcomsoft, компании-разработчика программного обеспечения для расшифровки и извлечения информации, проанализировав обновление на предмет нововведений подобного рода.

Прежде всего, сообщают эксперты, нововведение направлено против организаций, занятых выемкой данных из памяти iPhone в интересах правоохранительных органов . Идея внедрения функции, ограничивающей работу Lightning-разъема по истечении срока действия биометрического токена, возникла из-за популярности GrayKey — популярного инструмента для взлома iPhone от компании GrayShift.

По истечении семи дней, в течение которых пользователь ни разу не подтвердит свою личность отпечатком пальца, лицом или вводом пароля, iOS ограничит функциональность разъема Lightning. После этого тот будет работать исключительно как зарядное гнездо, игнорируя разного рода попытки подключить его к компьютерным программам для обмена данными вне зависимости от их происхождения.

GrayKey — уникальная разработка компании GrayShift, позволяющая осуществить выемку данных из памяти iPhone. Для этого необходимо подключить смартфон через разъем Lightning к устройству, которое автоматически подберет пароль. Согласно подтвержденным данным, на взлом четырехзначного кода потребуется 6,5 минут, тогда как для шестизначного — 11 часов, а для восьмизначного — 46 дней.