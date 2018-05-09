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Стало известно, сколько в Костромской области осталось тех, кто реально воевал
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Стало известно, сколько в Костромской области осталось тех, кто реально воевал 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области живут 335 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, узнал KOSTROMA.TODAY. Ко Дню Победу им положена единовременная выплата.
Она назначена указом Президента. По 10 тысяч рублей будут выдавать инвалидам и участникам войны в течение мая-июня вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Заявления для этого писать не надо.
По информации регионального отделения пенсионного фонда, в области также проживает 149 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 98 человек, которые детьми оказались узниками фашистских концлагерей.
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