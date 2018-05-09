Площадь Минина в Нижнем Новгороде закроют почти на 3 месяца

В связи с подготовкой к проведению Фестиваля болельщиков FIFA-2018 в Нижнем Новгороде с полуночи 10 мая 2018 года до полуночи 1 августа 2018 года введут изменения в движение общественного транспорта. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода. Часть площади Минина и Пожарского, которая ближе к памятнику Чкалова и Георгиевскому съезду, будет перекрыта. По участку дороги у Дмитриевской башни транспорт будет ходить как обычно.

В связи с этими изменениями движение общественного транспорта №19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, который следует от Зеленского съезда в сторону площади Сенной, организуют по улицам Варварской, Пискунова, Минина — дальше по маршрутам. В обратном направлении поедут также по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и по своим маршрутам.

Автобусы №40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующие от площади Свободы в направлении площади Сенной, будут ездить по улицам Варварской, Пискунова, Минина — затем по маршрутам. В обратном направлении будут ходить по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского — затем по собственным маршрутам.

Автобус №Т-31, который идёт от площади Сенной в сторону площади Минина и Пожарского, будет ездить по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении также по улицам Варварской, Пискунова, Минина и потом по своему маршруту.

Автобусы №1, 68, Т-4, Т-31 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Для многих маршрутов, которые следуют в сторону площади Сенной, введут временную остановку в районе универсама «Нижегородский». Она будет предназначена для автобусов №19, 40, 45, 52, 74, 90, Т‑24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-69, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98.

Троллейбусам №9, 13, 17, 31 сократят путь следования до площади Свободы.

Мы нарисовали карту с перечисленными выше изменениями.