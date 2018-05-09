В Москве одобрили проект памятника ополченцам

Художественно-экспертный совет одобрил проект памятника ополченцам, который планируется установить на севере Москвы , монумент будет представлять собой многофигурную скульптуру из бронзы и гранитную стелу, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«В рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения» в сквере на 2-й Песчаной улице будет установлен памятник четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования. Художественно-экспертный совет при Мосгорнаследии одобрил проект монумента. Архитекторы и скульпторы уже приступили к работам по изготовлению памятника», — отмечается в сообщении.

Памятный знак представляет собой многофигурную скульптуру — натура с четвертью, выполненную из бронзы, и гранитную стелу — олицетворение боевого знамени. Стела — символ стойкости, ее неровные края говорят о большой цене победы. При этом силуэт памятного знака — стены — олицетворяет символ боевого знамени, простреленного и изорванного. Монумент представляет собой красную гранитную звезду, из которой выходит группа людей с винтовками.

В настоящий момент специалисты разрабатывают государственную историко-культурную экспертизу, а также снимают гипсовые формы со скульптурной части монумента.

«Над созданием памятника трудится коллектив молодых скульпторов и опытных архитекторов, вместе они проделывают очень трудоемкую, кропотливую работу. Московское ополчение — это не просто особенная страница истории города, это люди, которые отдали все, чтобы защитить столицу и ее жителей от фашистского ига. Перед создателями памятника была поставлена серьезнейшая задача — передать героический дух молодых ребят, прямо со школьной скамьи уходивших на войну», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов

Он также отметил, что вся работа по созданию монумента идет в тесном сотрудничестве с представителями ветеранских организаций ополченцев: рассматриваются и учитываются все их пожелания. Так, композицию было предложено дополнить фигурами девушек, которые воевали наравне с мужчинами.

«Мы предполагаем, что уже в следующем году памятник займет достойное место в сквере Дивизий Московского народного ополчения», — добавил Емельянов.