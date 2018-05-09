В Берлине празднуют День Победы

Восстановление памяти о героях — это, в основном, работа с архивами, которую ведет посольство России совместно с Министерством обороны , при этом не остается в стороне и Германия

В небольшом неприметном здании «Карлсхорст» закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. Все происходило в зале в ночь с 8 на 9 мая — свое поражение в войне признали верховный главнокомандующий вермахта, представители «Люфтваффе» и «Кригсмарине».

Подписи под документом поставили союзники и Маршал Жуков . Это был второй акт подписания капитуляции, инициированный Сталиным, ибо первый в Реймсе, прошел без участия Советского союза.

После войны в здании находилась резиденция Георгия Жукова, который возглавил советскую военную администрацию в Германии. Российская сторона вручила музею в подарок бронзовый бюст маршала.

На празднование победы фронтовик Александра Миронов приехал в Германию из Москвы . Во время он войны дошел от Сталинграда до Чехословакии, в составе инженерно-минной роты. Ушел на фронт в 1942-м году.

«В 1945 году отправили нас в 6-ю танковую армию, 7-й механизированный корпус. Мы поехали на войну с Японией », — рассказал ветеран из Москвы Александр Миронов.

Из Москвы в Берлин приехали и юнармейцы — те, кто победил в конкурсе «Я наследник победы» на лучший видеоролик о войне. Сам Карлсхорст — место, где немецкие власти устраивают празднование дня освобождения от фашизма. Так этот день официально называется в Германии, но выходным не является.

Каждый год сюда приходит ветеран Вернер Кнапп. Он из немецкого сопротивления, приглашает домой на кофе, чтобы рассказать о себе. Он родился в семье коммунистов . Отец — работал механиком на Рейх, но параллельно вел подпольную деятельность. Мать — печатала по ночам агитационные коммунистические листовки. Все это не могло не повлиять и на убеждения Вернера.

«Мой учитель в школе был настоящим националистом, и спрашивал нас все время, кем мы будем, когда начнется война? Хотя о войне еще и никто не говорил. А еще я не вступал в «Юнгфольк — это младшая группа „Гитлерюгента“. И его это очень раздражало, он меня спрашивал, почему ты не вступаешь? А я отвечал, что не могу — я занимаюсь игрой на скрипке, нет времени», — рассказал Кнапп.

В 1935 Кнапп вместе с матерью бежали в Чехословакию, где в начале войны вступил в добровольческую армию, пройдя всю Европу — победу встретил там же в Чехословакии.

Военный мемориал Шенхольцер-хайде один из трех главных советских мемориальных комплексов в Берлине и самый крупный. Здесь похоронены более 13 тысяч красноармейцев, погибших в плену и во время берлинской операции. А вот известны имена только трех тысяч из них. Но активно ведутся работы по опознанию и сегодня возвращают имена 105 воинам, погибшим за победу в Берлине.

Восстановление памяти о героях — это, в основном, работа с архивами, которую ведет посольство России совместно с Министерством обороны, при этом не остается в стороне и Германия.

«Воинский мемориал содержится в хорошем состоянии. За ним осуществляется надлежащий уход. И, должен сказать, что немцы делают это не только в силу межправительственных соглашений, которые регулируют уход и защиту этих памятников, но и многие из них делают это по зову сердца, за что мы им весьма признательны. Это, на фоне внешнеполитических турбулентностей, весьма важный знак», — отметил посол Рф в Германии Сергей Нечаев

Семья Егоровых много лет искала место гибели своего отца, сына и прадеда. На установление памятной плиты из Казани приехали вшестером. Обнаружить останки старшего сержанта Василия Егорова удалось только в прошлом году здесь, недалеко от Берлина. В 1941 году тяжелораненым он попал в плен, где вскоре умер.

«Приехали почтить память Василия Егорова, он служил в погранвойсках во Львове », — отметил внук Иван Егоров

С 1949 года, с открытия мемориала, впервые добавлены новые плиты с фамилиями героев