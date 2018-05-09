День Победы: В Донецке начался парад 

Об этом пишет РИА Новости.
Прошла торжественная церемония открытия парада. На мероприятии присутствует глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны Владимир Кононов, представители правительства республики и другие официальные лица.
Парадные расчёты проходят по центральной улице Донецка от площади имени Ленина, за ними последует военная техника, колонну возглавит танк Т-34, знаменитая боевая машина «Катюша» и другие образцы техники времен войны.
Ранее министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил журналистам, что в параде примут участие более 1,5 тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники.