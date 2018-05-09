Мемориальную доску герою поэмы Твардовского Василию Теркину открыли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 9 мая. / ТАСС /. Памятная доска литературному персонажу и народному герою времен Великой Отечественной войны Василию Теркину появилась 9 мая в Санкт— Петербурге. Открыли мемориал в здании штаба Западного военного округа ветераны войны и командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов , передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО, на мемориальной доске изображена знаменитая иллюстрация художника Ореста Верейского с портретом Теркина. Надпись на доске гласит: «В этом здании в штабе округа в 1939 г. в газете „На страже Родины“ впервые появился литературный персонаж Василий Теркин. Он воплотил в себе образ русского солдата освободителя».

"Сегодня на 101-м году издания газеты «На страже Родины» в штабе ЗВО мы открыли доску, посвященную Василию Теркину. Этот персонаж был создан в нашей редакции в 1939 году группой писателей, поэтов, художников, сначала как военкор, журналист… Потом это все переросло в поэтическую форму — красноармейцы начали писать стихи о Теркине, штатные авторы тоже.

В 1942 году было принято решение возродить этого героя на страницах нашей газеты, и в мае Теркин вновь «надел шинель» и уже как солдат громил гитлеровцев на Ленинградском и Волховском фронтах", — рассказал ТАСС главный редактор газеты «На страже Родины» Сергей Мартынкевич.

В сентябре того же 1942 года писатель Александр Твардовский , который был одним из создателей Теркина, служивший в то время военкором на Западном фронте, также решил вернуться к своему персонажу и написал знаменитую поэму о неунывающем, отважном и находчивом красноармейце.

"Май для нашей газеты — особый месяц: в мае 1918 года она была основана, в мае 1945 года наши корреспонденты были в Берлине и вели победные репортажи оттуда. И то, что сегодня, в День Победы, в штабе ЗВО была открыта доска, — для нас очень большая честь и огромная дань уважения тем военкорам, которые работали в газете и, конечно уважения простым солдатам", — отметил Мартынкевич.