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Мемориальную доску герою поэмы Твардовского Василию Теркину открыли в Петербурге
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Мемориальную доску герою поэмы Твардовского Василию Теркину открыли в Петербурге 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Памятная доска литературному персонажу и народному герою времен Великой Отечественной войны Василию Теркину появилась 9 мая в Санкт— Петербурге. Открыли мемориал в здании штаба Западного военного округа ветераны войны и командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов, передает корреспондент ТАСС.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО, на мемориальной доске изображена знаменитая иллюстрация художника Ореста Верейского с портретом Теркина. Надпись на доске гласит: «В этом здании в штабе округа в 1939 г. в газете „На страже Родины“ впервые появился литературный персонаж Василий Теркин. Он воплотил в себе образ русского солдата освободителя».
"Сегодня на 101-м году издания газеты «На страже Родины» в штабе ЗВО мы открыли доску, посвященную Василию Теркину. Этот персонаж был создан в нашей редакции в 1939 году группой писателей, поэтов, художников, сначала как военкор, журналист… Потом это все переросло в поэтическую форму — красноармейцы начали писать стихи о Теркине, штатные авторы тоже.
В 1942 году было принято решение возродить этого героя на страницах нашей газеты, и в мае Теркин вновь «надел шинель» и уже как солдат громил гитлеровцев на Ленинградском и Волховском фронтах", — рассказал ТАСС главный редактор газеты «На страже Родины» Сергей Мартынкевич.
В сентябре того же 1942 года писатель Александр Твардовский, который был одним из создателей Теркина, служивший в то время военкором на Западном фронте, также решил вернуться к своему персонажу и написал знаменитую поэму о неунывающем, отважном и находчивом красноармейце.
"Май для нашей газеты — особый месяц: в мае 1918 года она была основана, в мае 1945 года наши корреспонденты были в Берлине и вели победные репортажи оттуда. И то, что сегодня, в День Победы, в штабе ЗВО была открыта доска, — для нас очень большая честь и огромная дань уважения тем военкорам, которые работали в газете и, конечно уважения простым солдатам", — отметил Мартынкевич.
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