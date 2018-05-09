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Президент Киргизии: в годы войны страна стала второй родиной для полумиллиона человек
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Президент Киргизии: в годы войны страна стала второй родиной для полумиллиона человек 

ТАСС 1 час назад
БИШКЕК, 9 мая. /ТАСС/. Киргизия в годы Великой Отечественной войны стала второй родиной для сотен тысяч советских граждан. Об этом заявил в среду в Бишкеке во время митинга по случаю Дня Победы президент республики Сооронбай Жээнбеков.
"В Кыргызстан было переселено и эвакуировано около 500 тыс. людей, для которых наша республика стала второй родиной", — сказал он. По его мнению, именно сплоченность советского народа сыграла решающую роль в его победе над фашизмом. «9 мая 1945 года — это не только победа оружия, но и победа народного духа. Единство советского народа стало решающим фактором победы», — убежден глава киргизского государства.
Как он считает, в годы войны советский народ показал миру «уникальный пример массового героизма, неповторимый образец преданности своей родине, своему отечеству». «Память о героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны обязывает нас не забывать уроки истории, жить в мире, укреплять единство народа и стабильность в стране. Постоянно заботиться о безопасности и устойчивом развитии нашего суверенного Кыргызстана», — подчеркнул президент.
Борьба с терроризмом
Киргизия будет бороться с международным терроризмом, опираясь в первую очередь на своих союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), особенно на Россию, заявил Сооронбай Жээнбеков.
"Весь мир в наше время столкнулся с новой глобальной угрозой — терроризмом, противостоять которому можно только совместными усилиями. Мы с этим злом будем бороться совместно с международным сообществом и нашим давним союзником — Россией и государствами-членами ОДКБ", — сказал президент.
Он также выразил уверенность в боеспособности киргизской армии и ее отдельных военных подразделений. «Сегодня рубежи нашей страны с честью и отвагой защищают солдаты и командиры нашей армии, достойные наследники героев Великой Отечественной войны. Уверен, и в дальнейшем наши Вооруженные силы будут держать равнение на Великую Победу», — отметил Жээнбеков, который перед этим принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Бишкеке.
В годы войны из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек, 130 тыс. погибли в боях с фашистскими захватчиками. Из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в Киргизии насчитывается 475 ветеранов Великой Отечественной войны.
Свыше 150 тыс. бойцов и командиров из Киргизии были награждены во время Великой Отечественной орденами и медалями, 74 было присвоено звание Героя Советского Союза, а 22 фронтовика стали полными кавалерами ордена «Слава».
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