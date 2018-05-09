Список праздничных событий 9 мая в Калининграде 

Представляем список праздничных событий, посвящённых 73-й годовщине Великой Победы. Они пройдут сегодня, 9 мая.
Молодежная информационная акция «Стена памяти»
9 мая 9:00-22:00 Гвардейский проспект
Военный парад войск Калининградского гарнизона
9 мая 10:00 Площадь Победы
Шествие «Бессмертного полка России»
9 мая 10:05 (по окончании военного парада)
ул. Черняховского –Площадь Победы — Гвардейский пр-т –мемориальный комплекс «1200 воинам — гвардейцам»
Праздничная программа в парке Победы
9 мая 11:30-17:30 Парк Победы (ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)
Праздник, посвященный Дню Победы
9 мая 13:30-20:00 Центральный парк культуры и отдыха
Историческая реконструкция «Штурм Форта № 5»
9 мая 14:00 Форт № 5, Советский проспект
Праздничный салют 30 залпов
9 мая 22:00 Парк Победы (ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)
Праздничный фейерверк
9 мая 22:10-22:20 Астрономический бастион (ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)