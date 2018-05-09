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Список праздничных событий 9 мая в Калининграде
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Список праздничных событий 9 мая в Калининграде 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Представляем список праздничных событий, посвящённых 73-й годовщине Великой Победы. Они пройдут сегодня, 9 мая.
Молодежная информационная акция «Стена памяти»
9 мая 9:00-22:00  Гвардейский проспект
Военный парад войск Калининградского гарнизона
9 мая 10:00  Площадь Победы
Шествие «Бессмертного полка России»
9 мая 10:05 (по окончании военного парада)
ул. Черняховского –Площадь Победы — Гвардейский пр-т –мемориальный комплекс «1200 воинам — гвардейцам»
Праздничная программа в парке Победы
9 мая 11:30-17:30  Парк Победы (ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)
Праздник, посвященный Дню Победы
9 мая 13:30-20:00  Центральный парк культуры и отдыха
Историческая реконструкция «Штурм Форта № 5»
9 мая 14:00  Форт № 5, Советский проспект
Праздничный салют 30 залпов
9 мая 22:00  Парк Победы (ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)
Праздничный фейерверк
9 мая 22:10-22:20  Астрономический бастион (ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева)
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